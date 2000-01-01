Гонщики Формулы-1 посетили турнир в Монте-Карло
На теннисный турнир в Монте-Карло приезжает немало зрителей, в числе которых есть и топовые спортсмены. На днях матчи посетили гонщики Формулы-1. Кого заметили на трибунах Монте-Карло?
Джордж Расселл
Пилот «Мерседеса» вместе со своей возлюбленной смотрел за противостоянием Новака Джоковича и Романа Сафиуллина.
Ландо Норрис
Пилот «Макларена» наблюдал за игрой между Новаком Джоковичем и Романом Сафиуллиным.
Карлос Сайнс-младший
Пилот «Феррари» был на игре между Андреем Рублёвым и Алексеем Попыриным. А потом пообщался с Новаком Джоковичем.
Гонщики Формулы-1 посетили турнир в Монте-Карло. Кто из звёзд был на трибуне?
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