Гонщики Формулы-1 посетили турнир в Монте-Карло. Кто из звёзд был на трибуне?

Гонщики Формулы-1 посетили турнир в Монте-Карло

На теннисный турнир в Монте-Карло приезжает немало зрителей, в числе которых есть и топовые спортсмены. На днях матчи посетили гонщики Формулы-1. Кого заметили на трибунах Монте-Карло?