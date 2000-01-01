Дочь Блока опробовала ретроболид «Уильямса»
Перед стартом знаменитого Фестиваля скорости в Гудвуде дочь легендарного автогонщика Кена Блока Лия опробовала один из автомобилей. Смотрите, как это было!
Погружение в историю
17-летняя Лия планирует участвовать в заездах на историческом Williams FW08C, на котором ездили в Формуле-1 в сезоне-1983.
Подгонка
Сейчас дочь Блока прошла примерку гоночного кресла. Девушка вовсю готовится к выступлениям.
История
На болиде FW08C в 1983 году Кеке Росберг выиграл Гран-при Монако и занял пятое место в личном зачёте, а «Уильямс» стал четвёртым в Кубке конструкторов.
Дочь легендарного Кена Блока опробовала ретроболид «Уильямса». Фото
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