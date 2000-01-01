Почему первая гонка Формулы-1 — в субботу?
Вы наверняка обратили внимание на странное расписание Гран-при Бахрейна. Сейчас объясним, в чём дело.
Традиционно этапы Формулы-1 проходят с пятницы по воскресенье. Редкое исключение — Гран-при Лас-Вегаса, но для стран Европы его гонка стартовала утром в воскресенье. С Бахрейном же — строго суббота.
На самом деле такие сроки Гран-при Бахрейна связаны со вторым этапом сезона-2024 — Гран-при Саудовской Аравии. Он тоже пройдёт с четверга, 7 марта, по субботу, 9 марта.
Всё дело в том, что с заходом солнца в воскресенье, 10 марта, для мусульман наступает священный месяц Рамадан. Совмещать такое событие и гонку Ф-1 — не очень хорошая идея.
Соответственно, по итогам переговоров с организаторами даты Гран-при Саудовской Аравии сдвинули на один день. А чтобы у команд Ф-1 не возникло проблем с логистикой, то и Гран-при Бахрейна тоже проводят с четверга по субботу.
Расписание двух стартовых этапов
Гран-при Бахрейна: 29 февраля — 1 марта;
Гран-при Саудовской Аравии: 7-9 марта.
Гран-при Саудовской Аравии: 7-9 марта.
Что же до Гран-при Лас-Вегаса, то он запланирован на 21-23 ноября, но по Москве гонка стартует в воскресенье, 24 ноября, в 9:00.
Почему первая гонка Формулы-1 в субботу, а не в воскресенье?
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