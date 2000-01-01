Кондитер создал болид Формулы-1 из шоколада. Видео
Известный французский кондитер Амори Гишон создал невероятную скульптуру болида Формулы-1 из шоколада. Такую красоту даже жалко есть!
Кондитер создал болид Формулы-1 из шоколада. Невероятное видео!
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