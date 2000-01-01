Топ-7 высокооплачиваемых пилотов Ф-1 в 2024 году
Портал RacingNews365 опубликовал список зарплат гонщиков Ф-1 в 2024 году. Как выглядит топ-7 самых высокооплачиваемых?
7-е место — Серхио Перес
Пилот «Ред Булл» получит за сезон $ 12 млн.
6-е место — Фернандо Алонсо
Пилот «Астон Мартин» заработает за сезон $ 18 млн.
5-е место — Джордж Расселл
Пилот «Мерседеса» получит за сезон $ 18 млн — прямо как Алонсо.
4-е место — Ландо Норрис
Представитель «Макларена» заработает за сезон $ 20 млн.
3-е место — Шарль Леклер
Гонщик «Феррари» получит за сезон $ 34 млн. Дальше, по слухам, зарплата будет расти.
2-е место — Льюис Хэмилтон
Пилот «Мерседеса» заработает за последний сезон в составе «Серебряных стрел» $ 45 млн.
1-е место — Макс Ферстаппен
(Пока) Трёхкратный чемпион мира получит за сезон $ 55 млн.
Топ-7 самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 в 2024 году
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