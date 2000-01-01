АСМР-сборка Lego болида Ф-1. Завораживающее видео

АСМР-сборка Lego болида Формулы-1. Видео

Что может быть приятнее, чем собирать конструкторы Lego? Только смотреть, как это делает кто-то другой. Парень создал настоящий АСМР-контент, пока собирал болид «Мерседеса» 2023 года.