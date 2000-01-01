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Шумахер может появиться на людях впервые за 10 лет
Шумахер может появиться на людях впервые за 10 лет
На днях итальянские и немецкие СМИ сообщили, что Михаэль Шумахер впервые за 10 лет с момента страшной трагедии может появиться на публике. Что об этом известно?
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Трагедия
Трагедия
В декабре 2013 года Шумахер получил страшную травму головы, катаясь на курорте в Альпах. С тех пор семья скрывает данные о состоянии гонщика, а сам пилот не появляется на публике.
Состояние звезды
Состояние звезды
Экс-менеджер звезды Формулы-1 Вилли Вебер заявлял, что никаких положительных новостей за 10 лет нет. А президент ФИА Жан Тодт говорил, что «Михаэль по-прежнему с нами, но он не тот Михаэль, который был раньше».
Важное событие
Важное событие
По данным Corriere Della Sera и Bild, Шумахер планирует посетить свадьбу своей дочери Джины-Марии. Торжество пройдёт летом 2024 года в особняке семьи Шумахеров на Мальорке, где Михаэль находится в последнее время.
Закрытая вечеринка
Закрытая вечеринка
Для Шумахера это будет первое крупное мероприятие, которое он посетит после той трагедии. Сообщается, что на свадьбе будет усилена охрана, дабы не допустить туда СМИ и посторонних лиц.
Шумахер может появиться на людях впервые за 10 лет. Что об этом известно?
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