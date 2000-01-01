Шумахер может появиться на людях впервые за 10 лет
На днях итальянские и немецкие СМИ сообщили, что Михаэль Шумахер впервые за 10 лет с момента страшной трагедии может появиться на публике. Что об этом известно?
Трагедия
В декабре 2013 года Шумахер получил страшную травму головы, катаясь на курорте в Альпах. С тех пор семья скрывает данные о состоянии гонщика, а сам пилот не появляется на публике.
Состояние звезды
Экс-менеджер звезды Формулы-1 Вилли Вебер заявлял, что никаких положительных новостей за 10 лет нет. А президент ФИА Жан Тодт говорил, что «Михаэль по-прежнему с нами, но он не тот Михаэль, который был раньше».
Важное событие
По данным Corriere Della Sera и Bild, Шумахер планирует посетить свадьбу своей дочери Джины-Марии. Торжество пройдёт летом 2024 года в особняке семьи Шумахеров на Мальорке, где Михаэль находится в последнее время.
Закрытая вечеринка
Для Шумахера это будет первое крупное мероприятие, которое он посетит после той трагедии. Сообщается, что на свадьбе будет усилена охрана, дабы не допустить туда СМИ и посторонних лиц.
Шумахер может появиться на людях впервые за 10 лет. Что об этом известно?
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