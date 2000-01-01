«Вы не пошли бы туда в такой день». Новые подробности трагедии Шумахера

Уже не тот

«Михаэль по-прежнему с нами, но он не тот Михаэль, который был раньше. Он другой, но его прекрасно поддерживают жена и дети, которые также и защищают его. Его жизнь изменилась. Это всё, что я могу сказать», — заявил экс-президент ФИА Жан Тодт.