Новые подробности трагедии Шумахера
Трагедия с Михаэлем Шумахером на горнолыжном курорте произошла почти 10 лет назад. Однако некоторые подробности случившегося, а также детали состояния известного пилота Формулы-1 всплыли только сейчас.
Плохая трасса
«Вы не пошли бы туда в такой день. Было ясно, что снега не хватает», — пишет журналист Йенс Гидеон со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Удар о камень
Сообщается, что Шумахер знал тот горнолыжный склон «как свои пять пальцев», так как недалеко располагалось его шале. Предполагается, что трагедия случилась из-за того, что пилот зацепился лыжей за камень на трассе.
Ошибка спасателей
Инструктор Андре был одним из первых, кто прибыл на место трагедии. В разговоре с Гидеоном он заявил, что экстренные службы недооценили тяжесть состояния Михаэля.
Лечение
«Если бы Михаэль не был в сознании, ему, вероятно, немедленно сделали бы искусственную вентиляцию лёгких и отправили прямым рейсом в Гренобль. Возможно, Шумахер приехал в больницу на 45 минут раньше», — написал журналист.
Нет положительных новостей
До сих пор о состоянии Шумахера мало что известно. Экс-менеджер пилота Вилли Вебер заявил, что никаких положительных новостей за 10 лет нет.
Уже не тот
«Михаэль по-прежнему с нами, но он не тот Михаэль, который был раньше. Он другой, но его прекрасно поддерживают жена и дети, которые также и защищают его. Его жизнь изменилась. Это всё, что я могу сказать», — заявил экс-президент ФИА Жан Тодт.
«Вы не пошли бы туда в такой день». Новые подробности трагедии Шумахера
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