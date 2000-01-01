Мазепин-Шумахер: история противостояния
Других соперников у пилотов «Хааса» нет, так что цепляются друг к другу…
Гран-при Монако
Мик жёстко атаковал Никиту на первом круге, по сути, оставив решение за Мазепиным — авария или пропуск напарника.
Гран-при Азербайджана
Жесточайшая борьба на финише: отстаивая 13-е место, Никита чуть не отправил Мика в стену.
Гран-при Франции
Во время борьбы на первом круге Мазепин вынудил Шумахера проехаться по обочине. Мик назвал напарника эгоистом.
Гран-при Великобритании
Мазепин задел Шумахера на старте спринта, но больше пострадал сам, отправившись в разворот.
Гран-при Нидерландов. Квалификация
Мик обогнал Никиту на прогревочном круге, хотя именно россиянин должен был начинать попытку первым.
Гран-при Нидерландов. Гонка
В воскресенье Никита «отомстил», жёстко отбив атаку напарника на прямой и, вероятно, сломав Мику переднее крыло. Чего ждать дальше?
Мазепин-Шумахер: история противостояния
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