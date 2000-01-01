Льюис Хэмилтон продал дом за 3,7 млрд рублей
7-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон продал дом в Нью-Йорке за $ 50 млн (3,7 млрд рублей).
Хэмилтон купил холостяцкий пентхаус в центре города за $ 40,7 млн в 2019 году.
Интересно, что Льюис даже не жил в своём роскошном объекте недвижимости. Но получил неплохую прибыль за счёт продажи — $ 9,3 млн.
Хэмилтон осуществил самую дорогую сделку по продаже недвижимости в центре Нью-Йорка за год. Ранее лидером было здание, где умер актёр Хит Леджер, проданное за $ 49 млн.
Пентхаус занимает три этажа.
На объекте площадью 825 квадратных метров есть пять спален, шесть ванных комнат, бассейн, библиотека, огромная терраса, тренажёрные залы, кухня для шеф-повара и прочие необходимые удобства.
Хэмилтон осуществил грамотный ход на рынке недвижимости, продав неиспользуемый актив заметно дороже цены, по которой он был приобретён.
316 квадратных метров — свободное пространство с роскошными видами.
Ежемесячные общие расходы на содержание пентхауса составляют $ 18 360.
Имя покупателя не называется. СМИ допускают, что это могут быть миллиардеры Джефф Безос или Билл Гейтс.
Хэмилтон не останется без элитной недвижимости в Нью-Йорке
Льюис владеет ещё одним холостяцким пентхаусом на соседней улице, где проживают такие знаменитости, как супермодель Жизель Бюндхен и легенда американского футбола Том Брэди.
Льюис Хэмилтон продал дом за 3,7 млрд рублей
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