Хэмилтон не останется без элитной недвижимости в Нью-Йорке

Льюис владеет ещё одним холостяцким пентхаусом на соседней улице, где проживают такие знаменитости, как супермодель Жизель Бюндхен и легенда американского футбола Том Брэди.