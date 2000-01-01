Льюис Хэмилтон в 7 раз богаче, чем Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон не стал чемпионом Формулы-1 в этом сезоне. Титул впервые взял Макс Ферстаппен.
Пилот «Мерседеса» потерял £ 4 млн ($ 5,3 млн) из-за того, что не смог стать чемпионом в сезоне-2021. Для Льюиса эта сумма не является существенной.
Состояние Хэмилтона составляет около $ 400 млн (£ 300 млн).
У его соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена на счетах примерно в 7 раз меньше — $ 58 млн.
Хэмилтон зарабатывает $ 53 млн в год по контракту с «Мерседесом» и является самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы-1.
Зарплата Ферстаппена в «Ред Булл» составляет $ 24 млн — второе место в Формуле-1 после Хэмилтона.
Разница в доходах за пределами трассы между Хэмилтоном и Ферстаппеном ещё больше.
Недавно Хэмилтон продал пентхаус в Нью-Йорке за $ 50 млн (3,7 млрд рублей). Льюис купил дом за $ 40,7 млн в 2019 году и заработал на перепродаже почти $ 10 млн.
В целом спонсорские сделки и инвестиционные проекты приносят Хэмилтону значительно больше денег, чем Ферстаппену.
На трассе Максу тоже есть к чему стремиться. Ферстаппен не стал бы чемпионом без аварии Николаса Латифи.
Но всё-таки свой первый титул со скандалом на фоне странных решений ФИА Ферстаппен добыл. Хэмилтон — семикратный чемпион, для покорения достижений которого Максу предстоит очень много работать.
Льюис Хэмилтон в 7 раз богаче, чем Макс Ферстаппен
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