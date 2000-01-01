У Макса Ферстаппена самый дорогой автомобиль в мире Формулы-1
Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен ожидает доставки в свой автопарк гиперкара Aston Martin Valkyrie, стоимость которого составляет $ 3,8 млн.
В 2020-м Ферстаппен и его тогдашний напарник по «Ред Булл» Алекс Албон впервые сели за руль прототипа революционного гиперкара Aston Martin Valkyrie на трассе в Сильверстоуне.
Автомобиль оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 (1015 лошадиных сил) с дополнительной уникальной гибридной системой, придающей мотору ещё больше мощности.
Всего в мире выпущено 85 автомобилей Aston Martin Valkyrie. Один из владельцев гиперкара — Ферстаппен. Изначально планировалось, что Макс получит авто в 2024 году.
Однако недавно СМИ сообщили, что Ферстаппен ждёт доставку уже в начале 2022-го. В любом случае Mercedes-AMG One ($ 2,72 млн) Льюиса Хэмилтона — больше не самый дорогой автомобиль в мире Формулы-1.
Какие ещё автомобили есть у Ферстаппена
Aston Martin DB11. Такая же была у Джеймса Бонда в фильме «007: Спектр». Стоимость — $ 246 тыс.
Ещё два Aston Martin
Aston Martin Vantage ($ 161 тыс.) и Aston Martin DBS Superleggera ($ 316 тыс.). Макс любит «Астон Мартин», но это достаточно скромные авто по сравнению с остальными в его коллекции.
Ferrari Monza SP2 ($ 1,8 млн)
Один из самых эксклюзивных авто группы Scuderia. Оснащён 6,5-литровым двигателем V-12, 850 л. с., развивает скорость 100 км/ч за 2,9 с, максимальная скорость — 290 км/ч.
Renault R.S.01 ($ 400 тыс.)
Был представлен в 2014-м на Московском международном автомобильном салоне. Оснащен 3,8-литровым двигателем V-6 с двойным турбонаддувом, максимум скорости — 300 км/ч, 550 л. с.
Porsche 911 GT3 RS ($ 400 тыс.)
Оснащён 4-литровым двигателем PS H6 мощностью 500 л.с. Разгоняется до 100 км/ч всего за 3,4 с, максимальная скорость составляет 315 км/ч. Макс купил авто в честь победы на Гран-при Испании 2016 года.
У Макса Ферстаппена самый дорогой автомобиль в мире Формулы-1
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