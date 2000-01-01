Сколько заплатят команды Ф-1, чтобы их пустили на старт?
Текущий сезон Формулы-1 ещё не закончен, но уже известно, сколько командам придётся выложить за участие в следующем сезоне.
Как считаем?
По правилам, каждая команда должна заплатить вступительный взнос в размере $657 837 плюс по $7893 за каждое набранное очко. Все расчёты — исходя из достижений команд к ГП Мексики.
«Альфа Таури»
Итальянской команде придётся заплатить за участие в следующем сезоне $ 723 587.
«Хаас»
Американцы — у них на два очка больше, чем у «Альфа Таури» — будут вынуждены выложить $ 736 737.
«Альфа Ромео» («Заубер»)
Швейцарцы заплатят $ 763 037.
«Уильямс»
$ 828 787 — столько денег придётся внести легендарной британской команде.
«Альпин»
Заводская команда «Рено» выложит за участие в следующем сезоне $ 1 315 337.
«Астон Мартин»
Команда отца и сына Строллов заплатит $ 2 209 537.
«Макларен»
Немногим больше потратит другая британская команда — $ 2 248 987.
«Феррари»
Итальянцы выложат за следующий сезон $ 2 774 987.
«Мерседес»
Немецкая команда заплатит $ 2 919 637. Отсутствие титулов позволяет немного сэкономить.
«Ред Булл»
Наибольшую сумму придётся потратить австрийцам. По предварительным оценкам, это будет $ 6 230 295. Как вы понимаете, до конца сезона-2023 сумма ещё подрастёт.
Сколько обязана заплатить каждая команда Ф-1 для выхода на старт? Счёт идёт на миллионы
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