Необычный внешний вид болидов Ф-1 на Гран-при в Вегасе
Новые ливреи сразу у семи команд. Без «перекраски» только «Мерседес», «Астон» и «Хаас».
«Уильямс»
Казино Вегаса «захватили» и сделали заметно ярче заднюю часть болида, где теперь появилось «весёлое» название команды.
«Макларен»
Локальные изменения в зоне капота и задней части понтонов с добавлением нескольких спонсорских логотипов.
«Феррари»
«Скудерия» разукрасила в белый цвет заднее антикрыло и все спонсорские логотипы.
«Альпин»
«Камуфляжная» ливрея для продвижения «капсульной» коллекции одежды с Palace и Kappa.
«Ред Булл»
«Быки» вспомнили былое. Победитель конкурса ливрей перекрасил болид из синего цвета в фиолетовый, заодно добавив яркие полосы.
«Альфа Ромео»
Швейцарцы ещё почернели, а задняя часть и нос машины теперь словно состоят из игральных карт — стильно!
«Альфа Таури»
Итальянцы проведут два финальных Гран-при сезона в ливрее-«зебре», посвящённой новой коллекции одежды от бренда, в честь которого пока ещё называются.
В Ф-1 массово изменили раскраску болидов на Гран-при в Вегасе. Вот как они выглядят
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