Зарплаты гонщиков Формулы-1 в 2022 году

Издание Racingnews365 опубликовало зарплаты гонщиков Формулы-1 в 2022 году. Данные неофициальные. Бонусы по итогам сезона и рекламные контракты могут существенно повлиять на увеличение дохода.