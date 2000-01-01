Зарплаты гонщиков Формулы-1 в 2022 году
Издание Racingnews365 опубликовало зарплаты гонщиков Формулы-1 в 2022 году. Данные неофициальные. Бонусы по итогам сезона и рекламные контракты могут существенно повлиять на увеличение дохода.
Льюис Хэмилтон, «Мерседес»
$ 40 млн
Макс Ферстаппен, «Ред Булл»
$ 25 млн
Фернандо Алонсо, «Альпин»
$ 20 млн
Себастьян Феттель, «Астон Мартин»
$ 15 млн
Даниэль Риккардо, «Макларен»
$ 15 млн
Шарль Леклер, «Феррари»
$ 12 млн
Валттери Боттас, «Альфа Ромео»
$ 10 млн
Карлос Сайнс, «Феррари»
$ 10 млн
Лэнс Стролл, «Астон Мартин»
$ 10 млн
Серхио Перес, «Ред Булл»
$ 8 млн
Джордж Расселл, «Мерседес»
$ 5 млн
Ландо Норрис, «Макларен»
$ 5 млн
Эстебан Окон, «Альпин»
$ 5 млн
Пьер Гасли, «Альфа Таури»
$ 5 млн
Александер Албон, «Уильямс»
$ 2 млн
Мик Шумахер, «Хаас»
$ 1 млн
Никита Мазепин, «Хаас»
$ 1 млн
Гуаньюй Чжоу, «Альфа Ромео»
$ 1 млн
Николас Латифи, «Уильямс»
$ 1 млн
Юки Цунода, «Альфа Таури»
$ 0,75 млн
Зарплаты гонщиков Формулы-1 в 2022 году
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