Леклера обчистили, пока он снимался с фанатами! Это не первая жертва воров в Формуле-1

Тренер Леклера возмутился отсутствием фонарей

«Виа Сальватори несколько месяцев находится в темноте. И мы сообщаем об этом уже несколько месяцев. Ну вот, вчера вечером на Виа Сальватори нас ограбили. Может, они, наконец, установят фонари?» — написал он.