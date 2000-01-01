Ограбление Шарля Леклера: что случилось и пострадал ли сам пилот?
Иногда селфи с фанатами могут стоить очень дорого.
Что украли у Шарля?
С руки пилота сняли именные коллекционные часы Richard Mille RM 67 стоимостью € 300 тысяч.
Где всё случилось?
Лидера чемпионата обокрали в итальянской коммуне Виареджо, на этой неделе он примет участие в Гран-при Эмилии-Романьи.
Как всё произошло?
Леклер шёл в компании друзей из ресторана, когда к нему подошли болельщики и попросили сфотографироваться. В этот момент всё и случилось.
Фанаты были отвлекающим манёвром?
Пропажу Леклер обнаружил уже после. Гонщик обратился в полицию, где теперь выясняют, могло ли ограбление быть спланированнным.
Виновато освещение на улице?
Тренер Шарля Андреа Феррари пожаловался на плохое освещение в том районе, где произошло ограбление.
Тренер Леклера возмутился отсутствием фонарей
«Виа Сальватори несколько месяцев находится в темноте. И мы сообщаем об этом уже несколько месяцев. Ну вот, вчера вечером на Виа Сальватори нас ограбили. Может, они, наконец, установят фонари?» — написал он.
Леклер — не первая жертва грабителей в Ф-1
В прошлом году пострадал пилот «Макларена» Ландо Норрис: его ограбили на парковке стадиона «Уэмбли» после финала Евро-2020.
Норрису «повезло» меньше, чем Леклеру
У Ландо тоже украли часы, но далеко не незаметным способом: один из грабителей держал его, а второй снял часы с руки.
Леклера обчистили, пока он снимался с фанатами! Это не первая жертва воров в Формуле-1
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