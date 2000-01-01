Ди Каприо начал сотрудничать с Хэмилтоном на почве вегетарианства. Что?
Пилот Формулы-1 расширяет свою сеть вегетарианских бургерных.
Что за бизнес у Хэмилтона?
Хэмилтон владеет фаст-фуд сетью Neat Burger, меню которой ориентировано специально на веганов: бургеры, боулы, закуски и хот-доги содержат растительное мясо.
Сколько заведений Neat Burger уже открыто?
До конца 2022 года планируется открытие точки в Нью-Йорке на Парк Авеню. Прямо сейчас в Великобритании работают 8 заведений Neat Burger.
Ди Каприо стал стратегическим инвестором компании
Компания объявила о желании привлечь около $ 30 млн инвестиций для выхода на американский рынок, и одним из первых откликнулся Леонардо Ди Каприо.
Ди Каприо давно поддерживает вегетарианские проекты
Лео не заявлял публично, является ли он вегетарианцем, но неоднократно инвестировал в подобные проекты, например, по производству искусственного мяса Aleph Farms и Mosa Meat.
Что говорит об этом сам Лео?
«Передовой подход Neat Burger и Льюиса Хэмилтона к альтернативным источникам белка — это отличный пример решений, которые требуются для движения вперёд», — цитирует Ди Каприо Bloomberg.
Наполеоновские планы Льюиса
Именно США рассматривается в качестве основного рынка сети Хэмилтона: к 2030 году планируется открыть тысячу точек в Северной Америке!
Что продают в Neat Burger?
Первое же заведение Neat Burger было открыто в сентябре 2019 года в Лондоне. Самая популярная позиция в меню с тех пор — Neat’s chick’n burger с котлетой из растительного мяса, напоминающего куриное.
Вегетарианский бизнес Хэмилтона скоро захватит США. В его бургеры инвестирует Ди Каприо!
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