Как «Москвич» стал легендой ралли и построил мотор для Формулы-1
Знаменитая автомобильная марка после возрождения вернётся и в автоспорт?
Автомобильная марка «Москвич» вернулась к жизни. Сергей Собянин объявил о возрождении знаменитого бренда, пообещав, что уже скоро в столице наладят производство «Москвичей».
Поклонники марки и любители автоспорта в курсе, что советский автопроизводитель активно участвовал в гонках.
Под гонки силами заводских специалистов готовились автомобили, которые зачастую не отличались от стандартных. Но для самых ответственных гонок вносили серьёзные изменения и использовали зарубежные комплектующие.
Кроме того, конструкторское бюро завода занималось созданием и полноценных гоночных автомобилей. Например, специалисты работали над самым настоящим раллийным прототипом АЗЛК 2141 КР.
Для большинства гоночные «Москвичи» ассоциируются с ралли, но на деле завод готовил машины и для кольцевых гонок, включая необычные родстеры и купе.
Мало того, «Москвич» готовил даже свой мотор для Ф-1! Правда, проект быстро заглох, но болид «Москвич-Г5» для советского турнира всё-таки построили.
Советским болидам полагались советские же двигатель и коробка передач. Так что у СССР был шанс обзавестись собственной от и до гоночной формулой.
Но главным успехом стали международные ралли-рейды «Лондон — Сидней» (1968 год) и «Лондон — Мехико» (1970), где «Москвичи-412» стали не самыми быстрыми, но одними из самых надёжных.
А если бы «Москвич-408 Турист» стал серийным, то на этих кабриолетах вполне могли бы проводить парады пилотов перед стартом. Той же советской Ф-1.
Ну а пока гоночная история «Москвича» не начала свою новую страницу. Не исключено, что с возрождением марки на кольцевых трассах и раллийных спецучастках вновь появятся «Москвичи».
Как «Москвич» стал легендой ралли и построил мотор для Формулы-1
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