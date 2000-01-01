Что за красотки в сердцах пилотов Ф-1? Леклер полюбил архитектора, Албон — гольфистку

Келли Пике (Макс Ферстаппен)

Раньше встречалась с Даниилом Квятом и даже родила от него дочь, но пара решила разойтись. Уже больше года Пике находится в отношениях с Максом Ферстаппеном, бывшим напарником Квята и действующим чемпионом Ф-1.