Что за красотки в сердцах пилотов Ф-1? Леклер полюбил архитектора, Албон — гольфистку

С кем встречаются звёзды Формулы-1 в 2022 году?
Эти девушки не только сногсшибательно красивы, но и очень талантливы.
Келли Пике (Макс Ферстаппен)
Раньше встречалась с Даниилом Квятом и даже родила от него дочь, но пара решила разойтись. Уже больше года Пике находится в отношениях с Максом Ферстаппеном, бывшим напарником Квята и действующим чемпионом Ф-1.
Шарлотта Сине (Шарль Леклер)
Избранница Леклера имеет архитектурное образование и занимается собственным проектом по кастомизации одежды и обуви.
Луисинья Бароза Оливейра (Ландо Норрис)
Отношения Норриса с моделью по имени Луисинья стали публичными в начале этого года. Девушка родом из Португалии и работает моделью.
Иза Эрнаэс (Карлос Сайнс)
Испанка по имени Иза стала избранницей пилота «Феррари». Совместными фотографиями с Карлосом она не делится, предпочитая показывать свою жизнь: девушка ведёт свой подкаст о моде и работает в журнале.
Кармен Монтеро Мундт (Джордж Расселл)
Кармен родом из Лондона, она окончила Вестминстерский университет и сейчас работает в инвестиционной компании W1 Investment.
Лили Муни Е (Александер Албон)
22-летняя гольфистка из Китая покорила сердце гонщика «Уильямса».
Андреа Шлагер (Фернандо Алонсо)
Телеведущая по имени Андреа стала новой избранницей Фернандо Алонсо. Девушка является корреспондентом ServusTV и работает в том числе на этапах Формулы-1.
Сандра Дзивишек (Николас Латифи)
Бывшая девушка вратаря сборной Польши Войцеха Щенсного и нынешняя возлюбленная гонщика «Уильямса» строит карьеру модели, а раньше профессионально занималась лёгкой атлетикой (прыжки с шестом).
Тиффани Кромвелл (Валттери Боттас)
Тиффани профессионально занимается велосипедным спортом, она даже принимала участие в летних Олимпийских играх в Токио!
Елена Берри (Эстебан Окон)
Модель из Италии — избранница Эстебана Окона. Девушка не только работает моделью, но и изучает бизнес-менеджмент в университете Женевы.
Сара Пальяроли (Лэнс Стролл)
Ещё одна итальянская модель покорила сердце гощика Формулы-1: Сара достаточно давно в этом бизнесе и снималась для множества разных брендов.
Что за красотки в сердцах пилотов Ф-1? Леклер полюбил архитектора, Албон — гольфистку
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