Что означают татуировки Льюиса Хэмилтона?
У Льюиса на теле много религиозного и личного, а ещё лев, который смотрит прямо в сердце.
«Blessed» — «Благословлённый»
Эту татуировку Хэмилтон сделал просто потому, что ему хотелось набить куда-нибудь это слово, однако он не знал, куда именно. «Решил «почему бы не туда?» — отметил гонщик.
«God is love», крест и портрет Иисуса
Хэмилтон — религиозный человек. «Думаю, это самое важное в моей жизни», — говорил Льюис, комментируя свои тату, связанные с верой. Самая заметная в этой серии татуировка — крест на спине.
№44 за ухом
Гоночный номер Льюис тоже захотел увековечить на себе.
Лев на груди
«Внутренне я чувствую себя львом, поэтому я нашёл классное изображение льва, и теперь он смотрит в сторону моего сердца», — рассуждал Льюис.
Слова «Семья» и «Вера» на плечах
Ещё одно буквенное подтверждение самых главных для Хэмилтона вещей в его жизни.
Часы и человек с ребёнком на руках
Самая личная тату Льюиса, которая посвящена отцу: «Без него я бы не занимался тем, чем занимаюсь сейчас. Он отличный отец, он был настоящим примером для меня».
Роза ветров (компас) на животе
Интересно, что компас на животе посвящён не многочисленным путешествиям, а вновь религии: «Церковь — это мой компас, она указывает мне путь, по которому я должен идти».
Китайские иероглифы
В честь китайских фанатов Хэмилтон набил несколько иероглифов на левом боку — символы, означающие воина и любовь.
Изображение розы
«Эта роза набита в память о моей тёте, она умерла пять лет назад от рака», — рассказал семикратный чемпион.
Что означает каждая из татуировок Льюиса Хэмилтона
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