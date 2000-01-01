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Что означают татуировки Льюиса Хэмилтона?
Что означают татуировки Льюиса Хэмилтона?
У Льюиса на теле много религиозного и личного, а ещё лев, который смотрит прямо в сердце.
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«Blessed» — «Благословлённый»
«Blessed» — «Благословлённый»
Эту татуировку Хэмилтон сделал просто потому, что ему хотелось набить куда-нибудь это слово, однако он не знал, куда именно. «Решил «почему бы не туда?» — отметил гонщик.
«God is love», крест и портрет Иисуса
«God is love», крест и портрет Иисуса
Хэмилтон — религиозный человек. «Думаю, это самое важное в моей жизни», — говорил Льюис, комментируя свои тату, связанные с верой. Самая заметная в этой серии татуировка — крест на спине.
№44 за ухом
№44 за ухом
Гоночный номер Льюис тоже захотел увековечить на себе.
Лев на груди
Лев на груди
«Внутренне я чувствую себя львом, поэтому я нашёл классное изображение льва, и теперь он смотрит в сторону моего сердца», — рассуждал Льюис.
Слова «Семья» и «Вера» на плечах
Слова «Семья» и «Вера» на плечах
Ещё одно буквенное подтверждение самых главных для Хэмилтона вещей в его жизни.
Часы и человек с ребёнком на руках
Часы и человек с ребёнком на руках
Самая личная тату Льюиса, которая посвящена отцу: «Без него я бы не занимался тем, чем занимаюсь сейчас. Он отличный отец, он был настоящим примером для меня».
Роза ветров (компас) на животе
Роза ветров (компас) на животе
Интересно, что компас на животе посвящён не многочисленным путешествиям, а вновь религии: «Церковь — это мой компас, она указывает мне путь, по которому я должен идти».
Китайские иероглифы
Китайские иероглифы
В честь китайских фанатов Хэмилтон набил несколько иероглифов на левом боку — символы, означающие воина и любовь.
Изображение розы
Изображение розы
«Эта роза набита в память о моей тёте, она умерла пять лет назад от рака», — рассказал семикратный чемпион.
Что означает каждая из татуировок Льюиса Хэмилтона
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