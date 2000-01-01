«Хотят залезть мне в трусы — пускай!» Странное правило, раздражающее гонщиков Формулы-1

Гонщикам запрещают быть красивыми и носить бижутерию?
Их заставляют снимать серьги, браслеты и даже обручальные кольца. Но это не идёт ни в какое сравнение с тем, что нижнее бельё спортсмены тоже должны выбирать «по указке».
Табу на украшения
В прошлом сезоне гоночная дирекция Формулы-1 вспомнила о правиле, существовавшем с 2005 года. В п. 3 ст. 5 Международного спортивного кодекса ФИА указан запрет на украшения во время соревнований.
Огнеупорное нижнее бельё прилагается
Чиновники решили ужесточить наказания за нарушение данного предписания, а вместе с тем включить в проверку наличие термобелья у участников «Королевских гонок».
Забота о здоровье спортсменов
Мотивация подобного нововведения была очень проста: облегчить оказание медицинской помощи при аварии и снизить риск усугубления травм и ожогов. Однако не все спортсмены оказались рады таким переменам.
€ 250 тысяч за обручальное кольцо
Настроение испортилось у Кевина Магнуссена, вынужденного отказаться от ношения обручального кольца: «Я не хочу платить € 250 тысяч штрафа. Это просто кольцо на пальце».
«Я могу принять чуть больший ожог из-за обручального кольца. Если же случится что-то плохое, я бы хотел, чтобы со мной оно было. Жаль его снимать», — сказал он Autosport.
Резкая критика от Гасли
«Если они так хотят залезть мне в трусы, пускай! Мне нечего стесняться», — жёстко высказался по поводу сложившейся ситуации пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.
Яркий протест Феттеля
В качестве протеста против обновлённого правила Себастьян Феттель вышел на пит-лейн в нижнем белье поверх комбинезона на Гран-при Майами — 2022. Яркий перформанс гонщика не остался незамеченным.
Что сделал король украшений Хэмилтон?
Поддержал коллегу по цеху и Льюис Хэмилтон, известный любитель дорогой бижутерии. Семикратный чемпион мира пришёл на пресс-конференцию, обвешанный украшениями, и заявил, что готов отказаться от участия в гонке.
Впоследствии пилот «Мерседеса» снял часы, металлический браслет, серьги и ожерелья, а вот с пирсингом произошла загвоздка. На Гран-при Сингапура в минувшие выходные гонщик вернул украшение в носу.
Команда Хэмилтона получила штраф в размере € 25 тысяч, однако сам Льюис избежал наказания. Спортсмен нашёл способ продолжать сверкать бриллиантами на дороге — у него есть весомая причина.
Пирсинг — лучшее лекарство
Британец должен пользоваться пирсингом по медицинским показаниям. «У меня много раз было заражение. То, что случилось с моим носом, было отвратительно — кровь, гной и всё такое», — объяснил Хэмилтон The Race.
Также гонщик отметил, что здоровье для него важнее денег и возможного отстранения. «Сейчас мне всё равно», — сказал он, будучи явно раздражённым. Видимо, история с правилом, запрещающим украшения, ещё не закончена.
«Хотят залезть мне в трусы — пускай!» Странное правило, раздражающее гонщиков Формулы-1
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