Ферстаппен скупает яхты и носит золотой шлем. Сколько зарабатывает лучший гонщик Ф-1?

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Сколько зарабатывает Макс Ферстаппен?
Сколько зарабатывает Макс Ферстаппен?
Пилот «Ред Булл» за несколько лет прошёл сложный путь от перспективного новичка до лучшего гонщика Формулы-1. Два титула «Королевских гонок» подряд сделали его невероятно богатым. Как это было?
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Первые изменения в зарплате — 2021 год
Первые изменения в зарплате — 2021 год
Ведущий экономический и политический обозреватель в Ф-1 Дитер Ренкен предсказывал Ферстаппену зарплату размером $ 25 млн по контракту, в то время как итальянская газета La Gazzetta dello Sport считала, что Максу предложат $ 40 млн.
Чемпионский сезон — достойная оплата
Чемпионский сезон — достойная оплата
Сведения Ренкена оказались ближе к реальности. Но первое чемпионство всё изменило и помогло спортсмену заработать существенную прибавку. $ 44 млн — таков оклад пилота «Ред Булл» до 2026 года, но после продления контракта ещё на два года эта цифра может достигнуть $ 55 млн.
Какие спонсоры есть у Ферстаппена?
Какие спонсоры есть у Ферстаппена?
А ведь, помимо этих денег, Макс неплохо собирает на рекламных контрактах и спонсорских сделок с Jumbo, CarNext и многими другими компаниями. В этом сезоне Ферстаппен заключил договор со стриминговым сервисом Viaplay и не прогадал! После досрочной победы в Формуле-1 его доходы наверняка взлетят.
Собственный магазин одежды на родине
Собственный магазин одежды на родине
Ещё один источник дохода для гонщика — собственный магазин одежды, расположенный в голландском городе Свалмен. Его Ферстаппен открыл в 2017 году, разработав товары, которые являются частью коллекций Red Bull Racing и MV.
Ферстаппен в топ-500 богатейших голландцев
Ферстаппен в топ-500 богатейших голландцев
То, что дела у Макса идут в гору, доказывает тот факт, что он попал в список 500 самых богатых людей Нидерландов. Он самый молодой человек, кому удалось сделать это. Сейчас гонщик замыкает рейтинг — его состояние оценивается в € 120 млн.
От дорогущей яхты до шлема из чистого золота
От дорогущей яхты до шлема из чистого золота
На эти деньги Ферстаппен живёт припеваючи. Пилот «Ред Булл» спокойно может позволить себе яхту стоимостью $ 5,5 млн. В 2021 году он обзавёлся такой и назвал её «Багирой». Трёхэтажная яхта, на которой находятся девять спален и есть джакузи, — настоящая роскошь!
Чтобы отметить второе чемпионство в Ф-1, Макс и вовсе заказал необычный аксессуар. На Гран-при Мексики он презентовал обновлённый шлем, покрытый с помощью листа 22-каратного золота, что соответствует 916-й пробе — это почти чистый металл.
Чтобы отметить второе чемпионство в Ф-1, Макс и вовсе заказал необычный аксессуар. На Гран-при Мексики он презентовал обновлённый шлем, покрытый с помощью листа 22-каратного золота, что соответствует 916-й пробе — это почти чистый металл.
Ферстаппен скупает яхты и носит золотой шлем. Сколько зарабатывает лучший гонщик Ф-1?
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