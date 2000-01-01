Ферстаппен скупает яхты и носит золотой шлем. Сколько зарабатывает лучший гонщик Ф-1?

От дорогущей яхты до шлема из чистого золота

На эти деньги Ферстаппен живёт припеваючи. Пилот «Ред Булл» спокойно может позволить себе яхту стоимостью $ 5,5 млн. В 2021 году он обзавёлся такой и назвал её «Багирой». Трёхэтажная яхта, на которой находятся девять спален и есть джакузи, — настоящая роскошь!