Ценник за билеты на Ф-1 в Вегасе шокирует
Невероятное предложение за $ 5 млн.
В 2023-м Лас-Вегас после долгого перерыва примет Гран-при Ф-1
Трасса пройдёт по улицам города. Гран-при запланирован на 16–18 ноября. По местному времени гонка стартует вечером в субботу, что редкость для Ф-1.
Все дешёвые билеты на Гран-при давно раскуплены
Ценник стартовал с $ 500 за зону свободного размещения. Многие болельщики разгневаны: они считают, что всё досталось спекулянтам.
Гран-при за $ 5 млн!
Зато совсем недавно стал известен вариант, который перекупщикам неинтересен. Что же получит болельщик, готовый заплатить отелю Caesars Palace несколько миллионов?
Ночевать счастливчик сможет в шикарном номере на вилле Nobu Sky Villa площадью почти в тысячу квадратных метров с тремя спальнями и видом на бульвар Лас-Вегас Стрип.
В пакет входят 12 билетов в паддок-клуб Ф-1, персональный водитель на «Роллс-Ройсе». Ещё — спецменю и частный ужин от шеф-повара Нобу Мацухисы, обладателя звезды «Мишлен».
Бонус — спа-услуги, персональный VIP-гид, который скоординирует мероприятия в заведениях Caesars Palace в Лас-Вегасе, и другие приятности.
Дороговато? Вот пакет «всего» за $ 1 млн!
Wynn Resorts предлагает двухэтажный номер с тремя спальнями на четыре ночи со встречей в аэропорту и шампанским по приезде в отель. Конечно, довезут и до трассы (шесть билетов в паддок-клуб).
Также обещают эксклюзивный доступ на церемонию и вечеринку открытия, купить билет на которую нельзя. Ещё в пакете ужин на шестерых и билеты на шоу Awakening. Бонусы — спа, салон красоты, гольф.
А есть ли сколько-нибудь бюджетные билеты?
Просто билеты — нет. Но доступны пакеты «гостиница+билет». Стоимость — от $ 6 тыс. до $ 12 тыс. в зависимости от престижности отеля и места на трибуне.
$ 5 млн за билеты на Ф-1 в Вегасе! И что дадут за такие деньжищи?
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