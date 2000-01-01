$ 5 млн за билеты на Ф-1 в Вегасе! И что дадут за такие деньжищи?

Дороговато? Вот пакет «всего» за $ 1 млн!

Wynn Resorts предлагает двухэтажный номер с тремя спальнями на четыре ночи со встречей в аэропорту и шампанским по приезде в отель. Конечно, довезут и до трассы (шесть билетов в паддок-клуб).