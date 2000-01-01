«Он здесь, пусть и другой». Как складывается судьба легендарного Шумахера после травмы

«Я постоянно контактирую с семьёй Михаэля и всегда готов сделать для них всё, что в моих силах. Пока нахожусь в этом мире, буду их навещать. Иногда мы не видимся целый месяц, а иногда я посещаю Михаэля три раза в неделю», — говорил он.