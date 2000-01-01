«Он здесь, пусть и другой». Как складывается судьба легендарного Шумахера после травмы

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Что произошло с Михаэлем Шумахером за год?
Что произошло с Михаэлем Шумахером за год?
29 декабря — чёрный день для всех любителей автоспорта. Девять лет назад легендарный Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. Его жизнь с того момента сильно изменилась.
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Гонщику сделали операцию, а затем искусственно ввели в кому. Вышел из неё Михаэль только в 2014 году, но его состояние по-прежнему было плачевным — спортсмен не реагировал на окружающий мир.
Гонщику сделали операцию, а затем искусственно ввели в кому. Вышел из неё Михаэль только в 2014 году, но его состояние по-прежнему было плачевным — спортсмен не реагировал на окружающий мир.
Осенью 2021 года на экраны вышел фильм о Шумахере от Netflix. О печальной судьбе великого пилота Формулы-1 рассказали его жена Коринна и сын Мик.
Осенью 2021 года на экраны вышел фильм о Шумахере от Netflix. О печальной судьбе великого пилота Формулы-1 рассказали его жена Коринна и сын Мик.
«Я никогда не винила бога в произошедшем. Это была самая кошмарная неудача на свете. Я скучаю по Михаэлю. Дети, родные, близкие — все скучают по нему. Но он здесь, пусть он другой. Это придаёт нам силы», — сказала супруга.
«Я никогда не винила бога в произошедшем. Это была самая кошмарная неудача на свете. Я скучаю по Михаэлю. Дети, родные, близкие — все скучают по нему. Но он здесь, пусть он другой. Это придаёт нам силы», — сказала супруга.
«Сейчас мы с папой понимали бы друг друга лучше, так как говорили бы на одном языке — языке гонок. Нам было бы о чём поговорить. Я отдал бы всё ради этого», — отмечал Мик.
«Сейчас мы с папой понимали бы друг друга лучше, так как говорили бы на одном языке — языке гонок. Нам было бы о чём поговорить. Я отдал бы всё ради этого», — отмечал Мик.
Увы, за год заметного прогресса в выздоровлении Шумахера не случилось, но его продолжают навещать близкие люди, которые надеются на лучшее. Одним из них стал бывший президент ФИА Жан Тодт.
Увы, за год заметного прогресса в выздоровлении Шумахера не случилось, но его продолжают навещать близкие люди, которые надеются на лучшее. Одним из них стал бывший президент ФИА Жан Тодт.
«Я постоянно контактирую с семьёй Михаэля и всегда готов сделать для них всё, что в моих силах. Пока нахожусь в этом мире, буду их навещать. Иногда мы не видимся целый месяц, а иногда я посещаю Михаэля три раза в неделю», — говорил он.
«Я постоянно контактирую с семьёй Михаэля и всегда готов сделать для них всё, что в моих силах. Пока нахожусь в этом мире, буду их навещать. Иногда мы не видимся целый месяц, а иногда я посещаю Михаэля три раза в неделю», — говорил он.
Скучает по семикратному чемпиону мира и его бывший менеджер Вилли Вебер: «Что мне хотелось бы сказать ему?.. Что всегда буду рядом, чтобы всё исправить. Он мне как сын, и мне до сих пор больно говорить об этом».
Скучает по семикратному чемпиону мира и его бывший менеджер Вилли Вебер: «Что мне хотелось бы сказать ему?.. Что всегда буду рядом, чтобы всё исправить. Он мне как сын, и мне до сих пор больно говорить об этом».
Шумахер до сих пор считается эталоном гонщика. На него равняются, причём не только его сын, который пробует свои силы в Формуле-1, но и Макс Ферстаппен, которого нередко называют наследником Михаэля.
Шумахер до сих пор считается эталоном гонщика. На него равняются, причём не только его сын, который пробует свои силы в Формуле-1, но и Макс Ферстаппен, которого нередко называют наследником Михаэля.
О величии Шумахера говорит и тот факт, что в этом году ему присудили государственную премию земли Северный Рейн-Вестфалия, уроженцем которой он является. Вклад Михаэля в развитие спорта здесь трудно переоценить.
О величии Шумахера говорит и тот факт, что в этом году ему присудили государственную премию земли Северный Рейн-Вестфалия, уроженцем которой он является. Вклад Михаэля в развитие спорта здесь трудно переоценить.
Михаэля очень не хватает миру автоспорта, но хочется надеяться, что вскоре Мик станет достойной заменой своему отцу. Пока гонщик остался без места боевого пилота Ф-1, но имеет шанс вернуться после работы резервистом «Мерседеса».
Михаэля очень не хватает миру автоспорта, но хочется надеяться, что вскоре Мик станет достойной заменой своему отцу. Пока гонщик остался без места боевого пилота Ф-1, но имеет шанс вернуться после работы резервистом «Мерседеса».
«Он здесь, пусть и другой». Как складывается судьба легендарного Шумахера после травмы
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