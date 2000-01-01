«Он здесь, пусть и другой». Как складывается судьба легендарного Шумахера после травмы

Что произошло с Михаэлем Шумахером за год?
29 декабря — чёрный день для всех любителей автоспорта. Девять лет назад легендарный Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. Его жизнь с того момента сильно изменилась.
Гонщику сделали операцию, а затем искусственно ввели в кому. Вышел из неё Михаэль только в 2014 году, но его состояние по-прежнему было плачевным — спортсмен не реагировал на окружающий мир.
Осенью 2021 года на экраны вышел фильм о Шумахере от Netflix. О печальной судьбе великого пилота Формулы-1 рассказали его жена Коринна и сын Мик.
«Я никогда не винила бога в произошедшем. Это была самая кошмарная неудача на свете. Я скучаю по Михаэлю. Дети, родные, близкие — все скучают по нему. Но он здесь, пусть он другой. Это придаёт нам силы», — сказала супруга.
«Сейчас мы с папой понимали бы друг друга лучше, так как говорили бы на одном языке — языке гонок. Нам было бы о чём поговорить. Я отдал бы всё ради этого», — отмечал Мик.
Увы, за год заметного прогресса в выздоровлении Шумахера не случилось, но его продолжают навещать близкие люди, которые надеются на лучшее. Одним из них стал бывший президент ФИА Жан Тодт.
«Я постоянно контактирую с семьёй Михаэля и всегда готов сделать для них всё, что в моих силах. Пока нахожусь в этом мире, буду их навещать. Иногда мы не видимся целый месяц, а иногда я посещаю Михаэля три раза в неделю», — говорил он.
Скучает по семикратному чемпиону мира и его бывший менеджер Вилли Вебер: «Что мне хотелось бы сказать ему?.. Что всегда буду рядом, чтобы всё исправить. Он мне как сын, и мне до сих пор больно говорить об этом».
Шумахер до сих пор считается эталоном гонщика. На него равняются, причём не только его сын, который пробует свои силы в Формуле-1, но и Макс Ферстаппен, которого нередко называют наследником Михаэля.
О величии Шумахера говорит и тот факт, что в этом году ему присудили государственную премию земли Северный Рейн-Вестфалия, уроженцем которой он является. Вклад Михаэля в развитие спорта здесь трудно переоценить.
Михаэля очень не хватает миру автоспорта, но хочется надеяться, что вскоре Мик станет достойной заменой своему отцу. Пока гонщик остался без места боевого пилота Ф-1, но имеет шанс вернуться после работы резервистом «Мерседеса».
«Он здесь, пусть и другой». Как складывается судьба легендарного Шумахера после травмы
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