Лидер «Феррари» Леклер не умеет парковаться!
Пользователь Reddit провёл настоящее расследование и представил доказательства.
Начинаем с классики: авто Леклера стоит под углом.
Здесь тоже видно: упражнение «Гараж» провалено.
И снова наезд на разметку парковочного места.
Паркуясь для красивого фото с «Мазерати», Шарль тоже не заморачивался.
А теперь — нарушения ПДД. Парковка прямо на пешеходном переходе? Не проблема!
Ещё одна парковка на пешеходном переходе. Понятно, что места в Монте-Карло мало, но тем не менее.
Комбо: парковка на тротуаре и переходе. Оправдание: пилоту «Феррари» надо было сдать рядом тест на ковид.
Напоследок — история от болельщика: «Мы видели, как он парковался в Мельбурне. Он сделал кучу попыток, а потом поехал искать другое место».
Оказывается, вице-чемпион Формулы-1 вообще не умеет парковаться. То криво, то нарушает ПДД
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