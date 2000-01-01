«Просто позорно!» Знаменитые едкие высказывания Алонсо в адрес «Хонды»

Предсезонные тесты — 2017

За два года японцы так и не прибавили. И Алонсо быстро понял, что его не ждёт ничего хорошего. «У нас только одна проблема. И это мотор. Нет надёжности и нет мощности. На прямых у нас скорость 30 км/ч», — цитирует его Sky Sports.