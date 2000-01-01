Едкие высказывания Алонсо в адрес «Хонды»
Собрали критические отзывы двукратного чемпиона мира в отношении двигателей японского производителя.
Сейчас у «Хонды» чемпионский мотор. Но так было не всегда. И Фернандо Алонсо, намучившийся с «Макларен-Хондой» в 2015–2017 годах, знает об этом как никто другой.
Гран-при Канады — 2015
Во время гонки Алонсо просили экономить топливо. Ему это жутко не понравилось. «Не хочу, не хочу. У меня и так уже большие проблемы. Мы пилотируем с ними и выглядим как любители», — говорил Фернандо по радио.
Гран-при Японии — 2015
В Сузуке, на домашнем для «Хонды» этапе, Алонсо был ещё более резок, после того как его обогнал Маркус Эрикссон на «Заубере». «Это как мотор GP2. Позорно. Очень позорно», — говорил Фернандо по радио.
Предсезонные тесты — 2017
За два года японцы так и не прибавили. И Алонсо быстро понял, что его не ждёт ничего хорошего. «У нас только одна проблема. И это мотор. Нет надёжности и нет мощности. На прямых у нас скорость 30 км/ч», — цитирует его Sky Sports.
А в тогдашней беседе с испанскими СМИ Фернандо был ещё более откровенен: «Все команды готовы побеждать. Кроме «Хонды».
При объявлении контракта с «Астон Мартин» в «Хонде» заверили, что готовы снова работать с Алонсо. Впрочем, для этого Фернандо надо остаться в Ф-1 ещё минимум на три сезона.
«Просто позорно!» Знаменитые едкие высказывания Алонсо в адрес «Хонды»
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