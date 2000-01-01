Команда Ф-1 может потерять $ 100 млн
Легендарный «Уильямс»
рискует лишиться баснословной суммы после скандала с бывшей сотрудницей.
рискует лишиться баснословной суммы после скандала с бывшей сотрудницей.
Угроза репутации
Бывший директор по маркетингу «Уильямса» Клаудиа Шварц подала иск в размере $ 100 млн в отношении команды. Она утверждает, что «Уильямс» пытался разрушить её репутацию и заставить её уволиться.
Секретный роман
По словам Шварц, организация сделала это путём слива информации о её предполагаемом романе с на тот момент исполнительным директором «Уильямса» Дарреном Фульцем.
Мошенническая схема
В ответ «Уильямс» подал иск в размере $ 6,9 млн на Шварц. Её обвинили в создании схемы заработка с участием мужа Акселя Людвига. Из-за этой схемы команда закупалась у поставщиков по завышенной цене.
Фиктивная любовь
Также в «Уильямсе» убеждены, что Шварц завела роман с Фульцем, дабы тот одобрял все завышенные по ценам платежи.
«Она будет сражаться»
«Уильямс» ситуацию не комментирует, а вот адвокат Шварц сделал заявление: «Они думали, что Шварц не будет защищать себя и свою репутацию. Но она будет сражаться».
Команда Формулы-1 может лишиться $ 100 млн из-за экс-сотрудницы
Читайте также
Топ-5 лучших гонщиков первой части сезона Ф-1
9 главных событий первой части сезона Формулы-1
Сколько стоит каждая из 10 команд Формулы-1?
Эпичный провал Серхио Переса в Формуле-1
Едкие высказывания Алонсо в адрес «Хонды»
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Самые успешные команды в истории Формулы-1
Гонщики Формулы-1, добившиеся успехов с травмами
Самые «пожилые» гонщики Ф-1 на подиуме
Как выглядят 10 новых машин Формулы-1
10 лучших моторов в истории Формулы-1
Скандальные высказывания Льюиса Хэмилтона
Вице-чемпион Формулы-1 вообще не умеет парковаться
5 вопросов об Ф-1 в «Кто хочет стать миллионером»
5 дорожных машин с настоящими моторами Формулы-1