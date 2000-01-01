Топ-10 самых богатых гонщиков Формулы-1
Великие пилоты Ф-1 — это огромная зарплата от команд и мощнейшие выплаты от спонсоров. Кто заработал за карьеру больше всех?
10-е место
Открывает список Ален Прост, выступавший с 1980 по 1993 годы. Четырёхкратный чемпион мира за всю жизнь заработал $ 95 млн.
9-е место
Эдди Ирвайн выступал с 1993 по 2002 годы. Сейчас у вице-чемпиона мира в копилке $ 113 млн, в том числе благодаря бизнесу, связанному с недвижимостью.
8-е место
Марио Андретти выступал в Формуле-1 (1968-1982) и «Индикаре» (1965-1994). За всю жизнь легендарный чемпион заработал $ 123 млн.
7-е место
Себастьян Феттель дебютировал в Формуле-1 в 2006 году, а завершил карьеру совсем недавно, в 2022-м. Доход четырёхкратного чемпиона мира — $ 133 млн.
6-е место
В шаге от пятёрки лучших остановился Дженсон Баттон, выступавший в Формуле-1 с 2000 по 2017 годы. Сейчас гонщик работает телеведущим Sky Sports. В копилке чемпиона мира $ 143 млн.
5-е место
Кими Райкконен выступал в Формуле-1 с 2001 по 2021 годы. Финн инвестировал в недвижимость, а теперь работает руководителем команды по мотокроссу. У него в копилке $ 175 млн, и сумма продолжает расти.
4-е место
Ники Лауда соревновался в Формуле-1 с 1972 по 1985 годы. После трёхкратный чемпион мира был спортивным менеджером и телекомментатором. Умер он в 2019 году. За карьеру Ники заработал $ 191 млн.
3-е место
Тройку лучших открывает Фернандо Алонсо. Действующий гонщик «Астон Мартин» начал свою карьеру ещё в 2001 году. За это время двукратный чемпион мира заработал $ 249 млн.
2-е место
Льюис Хэмилтон не только выступает в Формуле-1 уже 16 лет, но и имеет парочку успешных бизнес-проектов. Сумма на банковском счету семикратного чемпиона мира — $ 272 млн.
1-е место
Лидер топа, конечно, же Михаэль Шумахер. Легендарный гонщик выступал с 1991 по 2012 годы. За это время семикратный чемпион мира заработал $ 576 млн.
Топ-10 самых богатых гонщиков Формулы-1. Хэмилтон — лишь второй в списке
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