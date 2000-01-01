Топ-5 быстрейших пит-стопов в истории Формулы-1
«Макларен» на Гран-при Катара обновил мировой рекорд по быстроте пит-стопов. Как теперь выглядит топ-5 самых скоростных остановок в боксах в Формуле-1?
5-е место
В 2019 году на Гран-при Германии «Ред Булл» потратил всего 1,88 секунды на пит-стоп Макса Ферстаппена.
4-е место
В 2020-м на Гран-при Португалии у «Ред Булл» получилось ещё быстрее. 1,86 секунды длилась остановка в боксе Алекса Албона.
3-е место
На Гран-при России в 2020 году «Ред Булл» обслужил болид Макса Ферстаппена за 1,86 секунды.
2-е место
С 2019 года быстрейшим временем пит-стопа было 1,82 секунды, которые потратил «Ред Булл» на Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии.
1-е место
На Гран-при Катара 9 октября 2023 года «Макларен» обслужил болид Ландо Норриса за 1,80 секунды.
В Формуле-1 новый рекорд по скорости пит-стопа! Как теперь выглядит топ-5?
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