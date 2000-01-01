92-летний экс-босс Ф-1 признался в мошенничестве
Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун признан виновным в деле о мошенничестве. Какие наказания грозят 92-летнему функционеру и за что?
Преступление
Экклстоун признан виновным в мошенничестве из-за незадекларированных зарубежных активов суммой $ 650 млн в 2015 году. Тогда экс-глава Формулы-1 сообщил неверные сведения о своих доходах в HRMC (службу по налогам и таможенным сборам Великобритании).
Признание вины
Когда Экклстоуна обвинили в мошенничестве год назад, он не признал себя виновным. Но теперь он сознался в нарушении и согласился на гражданское урегулирование дела.
Наказание
92-летний британец обязан выплатить налог за незадекларированные активы в размере $ 802 959 481 в HRMC. Также Экклстоуна приговорили к 17 месяцам заключения условно.
Помощь адвокатов
Адвокаты призвали суд не заключать мужчину под стражу в силу возраста, слабости здоровья и отсутствия риска для окружающих. Также они заявили, что их клиент «горько сожалеет о событиях, которые привели к этому уголовному процессу».
Бывший глава Формулы-1 признан виновным в мошенничестве на $ 650 млн. Что с ним будет?
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