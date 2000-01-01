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Главные цифры боя Ян – Двалишвили
Главные цифры боя Ян – Двалишвили
Поединок россиянина и грузина навсегда вошёл в историю UFC. Мы собрали самые интересные цифры, которые лучше всего отражают характер битвы лютых врагов!
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3 – поражения подряд
3 – поражения подряд
Пётр Ян потерпел третье поражение подряд. До этого его били Алджамейн Стерлинг и Шон О'Мэлли. Всего же за пять последних поединков у россиянина всего одна победа!
4 – место в рейтинге легчайшего веса
4 – место в рейтинге легчайшего веса
После поражения Ян упал на четвёртую строчку. А Мераб неожиданно стал первым! Он обошёл даже Шона О'Мэлли!
5-0 – счёт по раундам у каждого из судей
5-0 – счёт по раундам у каждого из судей
Грустно, но Пётр Ян не выиграл ни одного раунда. И так решили все три рефери. Победа Мераба получилась оглушительной: 50-45, 50-45, 50-45.
11 – удачных тейкдаунов
11 – удачных тейкдаунов
Двалишвили смог провести 11 успешных тейкдаунов. А ведь до этого за всю карьеру Яна в UFC он пропустил всего 7 тейкдаунов в 11 поединках. Однако.
49 – абсолютный рекорд UFC
49 – абсолютный рекорд UFC
Именно столько попыток заземлить Яна предпринял Мераб. Побить это достижение будет очень непросто. Предыдущим достижением обладал Кейн Веласкес – 33 попытки.
420 – тысяч долларов
420 – тысяч долларов
Гонорар Яна составил $ 420 тыс. Солидный куш за такое поражение. А вот Мераб получил меньше – всего $ 360 тыс.
10 – миллиардов долларов!
10 – миллиардов долларов!
Именно такую сумму Мераб попросил за выход на бой с лучшим другом – Алджамейном Стерлингом. Ни больше, ни меньше. Такие вот запросы!
Роковое поражение и рекорд на века! Главные цифры боя Яна и Двалишвили
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