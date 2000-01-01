Емельяненко проигрывает даже фрикам! Худшие поражения в карьере Александра

Бой с Питером Грэмом

За шесть лет Емельяненко проиграл лишь дважды, а перед встречей с Питером Грэмом у него и вовсе была серия из восьми побед. Однако австралиец ниже классом всё равно уделал Александра приёмом из кикбоксинга.