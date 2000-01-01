Худшие поражения Александра Емельяненко
Россиянин медленно опускается на самое дно. Алкоголь, потеря концентрации и чрезмерная самоуверенность мешают бойцу побеждать даже блогеров!
Бой с Мирко Филиповичем
На старте карьеры Александру Емельяненко не повезло встретиться с Мирко Филиповичем, который нокаутировал нашего спортсмена. Тем не менее тогда у бойца ещё был шанс стать великим.
Бой с Питером Грэмом
За шесть лет Емельяненко проиграл лишь дважды, а перед встречей с Питером Грэмом у него и вовсе была серия из восьми побед. Однако австралиец ниже классом всё равно уделал Александра приёмом из кикбоксинга.
Бой с Магомедом Исмаиловым
Одно из самых болезненных поражений в карьере Емельяненко перенёс три года назад, когда не смог одолеть Магомеда Исмаилова. Тот доминировал в трёх раундах, а закончилось всё техническим нокаутом Александра.
Бой с Вячеславом Дациком
Тяга россиянина к алкоголю стала влиять на его выбор соперников. Емельяненко полюбил драться с фриками, но чаще им проигрывал. Так случилось и с Вячеславом Дациком, который добился победы за 13 секунд.
Бой со Святославом Коваленко
Впоследствии Александр перешёл на другой контингент противников — блогеров. Но, увы, его самоуверенность вышла боком. Святослав Коваленко, по мнению судей, был сильнее.
Евгений Ершов — следующий победитель?
Теперь Емельяненко питает надежду победить Евгения Ершова, однако блогер может удивить. Александру ни в коем случае нельзя терять концентрацию!
Емельяненко проигрывает даже фрикам! Худшие поражения в карьере Александра
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