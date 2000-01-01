7 плохих фильмов по классным играм
«Уличный боец», «Хитман» и очень плохой фильм о самых крутых гонках.
«Хитмен» (2007) – по серии Hitman
Очень плохая экранизация, казалось, новой шпионской серии. Авторы так и не поняли, что крутость Агента 47 не в лысине или костюме. В итоге вышел максимально скучный боевичок.
«Need for Speed: Жажда скорости» (2014) – по серии Need for Speed
Возможно, лучшая гоночная аркада в истории заслужила фильм. И обладала потенциалом потягаться с «Форсажами», однако NFS проиграла и в экшене, и в сюжете, и даже в количестве крутых тачек.
«Один в темноте» (2004) – по игре Alone in the Dark
Представьте себе отличную игру про демонов и нечисть. А теперь возьмите и сделайте из неё убогий скучный фильм – получится «Один в темноте». И ведь режиссер Уве Болл так надругался над многими играми!
«Принц Персии» (2010) – по игре Prince of Persia: The Sands of Time
Экранизация не самая провальная, но точно мимо настроения. «Принц Персии» в кино получился совсем диснеевской сказкой. А Джейк Джилленхол – не сказать чтобы тянет на перса.
Doom (2005) – по серии Doom
Режиссёру Анджею Бартковяку сразу припомнили за незнание, что за игра этот Doom. В итоге и фильм получился мимо всех: простым зрителям скучно, фанатам игры – обидно. Даже Дуэйн Джонсон не помог.
«Макс Пэйн» (2008) – по игре Max Payne
Отличный сюжет про месть в киношной версии утопили в унылых спецэффектах и неонуаре. Да и Марк Уолберг на уничтоженного горем копа не тянет.
«Уличный боец» (1994) – по игре Street Fighter
Одна из первых экранизаций игр в истории. Ну и кто, если Жан-Клод ван Дамм, должен был играть главную роль. Однако фильм не дотянул даже до уровня крепкого боевичка 90-х. Здесь плохо всё.
7 плохих фильмов по классным играм
Читайте также