7 плохих фильмов по классным играм

«Один в темноте» (2004) – по игре Alone in the Dark

Представьте себе отличную игру про демонов и нечисть. А теперь возьмите и сделайте из неё убогий скучный фильм – получится «Один в темноте». И ведь режиссер Уве Болл так надругался над многими играми!