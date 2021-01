7 плохих фильмов по классным играм

«Need for Speed: Жажда скорости» (2014) – по серии Need for Speed

Возможно, лучшая гоночная аркада в истории заслужила фильм. И обладала потенциалом потягаться с «Форсажами», однако NFS проиграла и в экшене, и в сюжете, и даже в количестве крутых тачек.