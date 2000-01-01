Как менялся Скорпион в Mortal Kombat (1992–2023)
Персонаж появлялся во всех основных частях серии и негласно считается маскотом файтинга.
Mortal Kombat (1992)
Mortal Kombat 2 (1993)
Mortal Kombat 3 (1995)
Mortal Kombat 4 (1997)
Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002)
Mortal Kombat: Armageddon (2005)
Mortal Kombat vs. DC Universe (2008)
Mortal Kombat 9 (2011)
Mortal Kombat X (2015)
Mortal Kombat 11 (2019)
Mortal Kombat 1 (2023)
Читайте больше про Mortal Kombat 1.
Эволюция Скорпиона в Mortal Kombat за 31 год
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