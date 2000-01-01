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Главные герои сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»
Главные герои сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»
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Вова Адидас
Вова Адидас
Актёр: Иван Янковский
Марат
Марат
Актёр: Рузиль Минекаев
Андрей
Андрей
Актёр: Леон Кемстач
Наташа
Наташа
Актриса: Елизавета Базыкина
Ирина
Ирина
Актриса: Анастасия Красовская
Отец Марата
Отец Марата
Актёр: Сергей Бурунов
Мама Андрея
Мама Андрея
Актриса: Юлия Александрова
Ильдар
Ильдар
Актёр: Антон Васильев
Кащей
Кащей
Актёр: Никита Кологривый
Зима
Зима
Актёр: Лев Зулькарнаев
Турбо
Турбо
Актёр: Слава Копейкин
Каким получился сериал «Слово пацана»?
Каким получился сериал «Слово пацана»?
Он понравится фанатам криминальных фильмов и сериалов вроде «Бумера» и «Бригады».
Герои сериала «Слово пацана»
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