Впервые четыре наши команды выступят на TI!
The International по Dota 2 войдёт в историю, как минимум для сообщества Восточной Европы. Впервые в истории турнира на нём выступят целых четыре команды из региона!
История!
Три российских команды отобрались по итогам рейтинга. BetBoom Team, 9Pandas и Team Spirit попали в топ-12. Virtus.pro попала на TI12 по итогам отбора. Команда победила в региональной квалификации Восточной Европы.
Новый рекорд
До этого максимум выступали три команды из Восточной Европы. На TI4 и TI5 играли NAVI, Team Empire, Virtus.pro.
Когда начнётся TI12
TI12 стартует в США 12 октября. Турнир пройдёт в новом формате: на первом этапе коллективы будут разделены на четыре подгруппы по пять команд.
Впервые в истории четыре наши команды выступят на The International по Dota 2!
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