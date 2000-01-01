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Бутсы Marvel
Бутсы Marvel
Художник jed.ai.master представил, как бы выглядели футбольные бутсы Nike, будь они героями Marvel.
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Тор
Тор
Железный человек
Железный человек
Грут
Грут
Чёрная пантера
Чёрная пантера
Танос
Танос
Халк
Халк
Росомаха
Росомаха
Человек-паук
Человек-паук
Локи
Локи
Лунный рыцарь
Лунный рыцарь
Веном
Веном
Гамора
Гамора
Капитан Марвел
Капитан Марвел
Сорвиголова
Сорвиголова
Доктор Стрэндж
Доктор Стрэндж
Дэдпул
Дэдпул
Серебряный сёрфер
Серебряный сёрфер
Капитан Америка
Капитан Америка
Пятая фаза Marvel
Пятая фаза Marvel
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Героев Marvel представили в виде футбольных бутс. Каким вышел Железный человек?
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