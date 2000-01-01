Бутсы Marvel
Художник jed.ai.master представил, как бы выглядели футбольные бутсы Nike, будь они героями Marvel.
Тор
Железный человек
Грут
Чёрная пантера
Танос
Халк
Росомаха
Человек-паук
Локи
Лунный рыцарь
Веном
Гамора
Капитан Марвел
Сорвиголова
Доктор Стрэндж
Дэдпул
Серебряный сёрфер
Капитан Америка
Героев Marvel представили в виде футбольных бутс. Каким вышел Железный человек?
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