Как она это делает?
Боссы в игре Elden Ring погибают от рук девушки, которая играет одновременно на ПК с танцевальным ковриком и на PS5 с геймпадом. Оцените мастерство в нашем минутном видео со звуком.
Чудо-девушка вырубает сразу двух боссов в Elden Ring, играя на ПК и консоли одновременно
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