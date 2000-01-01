Выход сериала «Слово пацана»
В декабре выйдут три финальные серии, вот когда они появятся.
6-я серия — 7 декабря
7-я серия — 14 декабря
Финал сериала — 21 декабря
Где смотреть сериал?
«Слово пацана» выходит в онлайн-кинотеатрах Start и Wink.
Когда выйдут новые серии «Слова пацана» в декабре
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