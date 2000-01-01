Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
На TI12 сыграет рекордное число россиян!
На TI12 сыграет рекордное число россиян!
На The International по Dota 2 больше всего игроков будет из России. Нашу страну на турнире представят аж 19 киберспортсменов! Это рекорд для россиян.
AMP-версия
Море игроков
Море игроков
19 россиян на турнире — это пять игроков 9Pandas, по четыре игрока Virtus.pro и BB Team, три игрока Team Spirit, а также по одному игроку из Gaimin Gladiators, TSM и Entity.
Лидер по числу участников
Лидер по числу участников
На TI12 Россия — лидер по числу игроков (19 спортсменов). Второе место у Перу (15) и третье у Китая (9). Из Восточной Европы, помимо россиян, будут четыре украинца, три белоруса, два казаха и один молдаванин.
Новый рекорд
Новый рекорд
19 игроков ещё никогда не представляли Россию на TI. Предыдущий рекорд по количеству россиян на TI — 13 человек. Именно столько поехали на The International в прошлом году.
Старт турнира
Старт турнира
TI12 стартует в США 12 октября. Турнир пройдёт в новом формате: на первом этапе коллективы будут разделены на четыре подгруппы по пять команд.
На The International 12 сыграет рекордное число россиян! Там будет 19 наших спортсменов
Читайте также
Впервые четыре наши команды выступят на TI!
Впервые четыре наши команды выступят на TI!
Хогвартс во вселенной «Звёздных войн»
Хогвартс во вселенной «Звёздных войн»
Герои Mortal Kombat в СССР
Герои Mortal Kombat в СССР
Интересные факты о сериале «Король и Шут»
Интересные факты о сериале «Король и Шут»
Чем заняты создатели Max Payne
Чем заняты создатели Max Payne
Оценки всех игр Resident Evil
Оценки всех игр Resident Evil
Карты городов Grand Theft Auto
Карты городов Grand Theft Auto
Бутсы в стиле героев Marvel
Бутсы в стиле героев Marvel
Стримерша убивает сразу двух боссов в Elden Ring
Стримерша убивает сразу двух боссов в Elden Ring
Родители против Fortnite: их дети перестали мыться
Родители против Fortnite: их дети перестали мыться
Как разработчики исполнили последнюю волю игрока
Как разработчики исполнили последнюю волю игрока
Как блогер Хасбик появился в игре UFC 4
Как блогер Хасбик появился в игре UFC 4
История собаки, которая сама покупала игры на PS4
История собаки, которая сама покупала игры на PS4
Крис Пратт в роли слишком реалистичного Марио
Крис Пратт в роли слишком реалистичного Марио
GTA 5 прошли всего с 96 убийствами, было непросто
GTA 5 прошли всего с 96 убийствами, было непросто
Как авторы Mortal Kombat отметят 30-летний юбилей?
Как авторы Mortal Kombat отметят 30-летний юбилей?
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android