На TI12 сыграет рекордное число россиян!
На The International по Dota 2 больше всего игроков будет из России. Нашу страну на турнире представят аж 19 киберспортсменов! Это рекорд для россиян.
Море игроков
19 россиян на турнире — это пять игроков 9Pandas, по четыре игрока Virtus.pro и BB Team, три игрока Team Spirit, а также по одному игроку из Gaimin Gladiators, TSM и Entity.
Лидер по числу участников
На TI12 Россия — лидер по числу игроков (19 спортсменов). Второе место у Перу (15) и третье у Китая (9). Из Восточной Европы, помимо россиян, будут четыре украинца, три белоруса, два казаха и один молдаванин.
Новый рекорд
19 игроков ещё никогда не представляли Россию на TI. Предыдущий рекорд по количеству россиян на TI — 13 человек. Именно столько поехали на The International в прошлом году.
Старт турнира
TI12 стартует в США 12 октября. Турнир пройдёт в новом формате: на первом этапе коллективы будут разделены на четыре подгруппы по пять команд.
На The International 12 сыграет рекордное число россиян! Там будет 19 наших спортсменов
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