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Герои боевого пропуска Fortnite
Герои боевого пропуска Fortnite
Пятая глава, первый сезон (3 декабря 2023 года)
AMP-версия
Хоуп
Хоуп
1-й уровень
Идеалистка Хоуп
Идеалистка Хоуп
8-й уровень
Оскар
Оскар
8-й уровень
Элегантный Оскар
Элегантный Оскар
20-й уровень
Мститель Джоунс
Мститель Джоунс
26-й уровень
Нуарный Джоунс
Нуарный Джоунс
32-й уровень
Ниса
Ниса
38-й уровень
Полуночная Ниса
Полуночная Ниса
46-й уровень
Монтегю
Монтегю
54-й уровень
Огранённый Монтегю
Огранённый Монтегю
62-й уровень
Питер Гриффин
Питер Гриффин
70-й уровень
Валерия
Валерия
78-й уровень
Преображённая Валерия
Преображённая Валерия
94-й уровень
Солид Снейк
Солид Снейк
Будет доступен 23 января.
Это не всё!
Это не всё!
В игре ещё масса дополнительных стилей: костюм для Питера, старый Снейк и так далее. Они открываются дополнительно.
Будущее Fortnite
Будущее Fortnite
7 декабря в Fortnite добавят новые игры, начиная с LEGO Fortnite. Все подробности.
Каких героев Fortnite можно открыть в боевом пропуске пятой главы первого сезона
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