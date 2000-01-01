Оценки Resident Evil
24 марта выйдет ремейк Resident Evil 4. В честь этого мы решили вспомнить, как критики встречали игры серии.
Resident Evil (1996)
91 балл
Resident Evil 2 (1998)
89 баллов
Resident Evil 3: Nemesis (1999)
91 балл
Resident Evil — Code: Veronica (2000)
94 балла
Resident Evil 4 (2005)
96 баллов
Resident Evil 5 (2009)
83 балла
Resident Evil 6 (2012)
67 баллов
Resident Evil 7 (2017)
86 баллов
Resident Evil Village (2021)
84 балла
Оценки ремейков
Resident Evil (2002)
91 балл
Resident Evil 2 (2019)
91 балл
Resident Evil 3 (2020)
79 баллов
Resident Evil 4 (2023)
93 балла
Оценки всех игр Resident Evil: от классики до ремейка Resident Evil 4
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