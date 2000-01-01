Герои Mortal Kombat в стиле СССР
Нейросеть Midjourney представила, как выглядели бы персонажи из Mortal Kombat, если бы действие игры разворачивалось в СССР.
Скорпион
Саб-Зиро
Лю Кан
Нуб Сайбот
Джонни Кейдж
Соня Блейд
Сектор
Сайракс
Смоук
Китана
Милина
Рейн
Шан Цзун
До конца мая ожидается первый показ Mortal Kombat 12
Нейросеть представила героев Mortal Kombat в советском стиле
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