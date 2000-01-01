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Герои Mortal Kombat в стиле СССР
Герои Mortal Kombat в стиле СССР
Нейросеть Midjourney представила, как выглядели бы персонажи из Mortal Kombat, если бы действие игры разворачивалось в СССР.
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Скорпион
Скорпион
Саб-Зиро
Саб-Зиро
Лю Кан
Лю Кан
Нуб Сайбот
Нуб Сайбот
Джонни Кейдж
Джонни Кейдж
Соня Блейд
Соня Блейд
Сектор
Сектор
Сайракс
Сайракс
Смоук
Смоук
Китана
Китана
Милина
Милина
Рейн
Рейн
Шан Цзун
Шан Цзун
До конца мая ожидается первый показ Mortal Kombat 12
До конца мая ожидается первый показ Mortal Kombat 12
А мы уже подготовили список самых интересных гостей для грядущего файтинга.
Нейросеть представила героев Mortal Kombat в советском стиле
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