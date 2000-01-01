Лучшие игроки года по версии FIFA 21
Состав, в котором нет Месси!
Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»)
Рейтинг FIFA 21: 89
Правый защитник: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»)
Рейтинг FIFA 21: 87
Центральный защитник: Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»)
Рейтинг FIFA 21: 90
Центральный защитник: Серхио Рамос («Реал»)
Рейтинг FIFA 21: 89
Левый защитник: Альфонсо Дэвис («Бавария»)
Рейтинг FIFA 21: 81
Опорник: Джошуа Киммих («Бавария»)
Рейтинг FIFA 21: 88
Центральный полузащитник: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
Рейтинг FIFA 21: 91
Центральный полузащитник: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
Рейтинг FIFA 21: 87
Крайний нападающий: Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
Рейтинг FIFA 21: 90
Центральный нападающий: Роберт Левандовски («Бавария»)
Рейтинг FIFA 21: 91
Крайний нападающий: Криштиану Роналду («Ювентус»)
Рейтинг FIFA 21: 92
Лучшие игроки года по версии FIFA 21
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