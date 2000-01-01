Самые успешные составы в CS:GO
Скандинавская гегемония и постоянные попытки NAVI закрепиться на вершине.
Ninjas in Pyjamas (2012-2014)
Шведы одними из первых смогли адаптироваться к новой версии игры. Состав с GeT_RiGhT и f0rest дважды дошёл до финала мэйджора и поставил рекорд: 87 побед на LAN-турнирах подряд.
VeryGames (2012-2014)
Команда shox и ScreaM была крайне успешной на заре Global Offensive, став главным соперником NiP. Пятёрка уступила на ESWC и DreamHack Winter, но затем взяла реванш на ESL Major Series One.
Fnatic (2014-2016)
Более года шведская пятёрка выигрывала почти все турниры, на которых играла. Серия побед olofmeister и партнёров началась летом 2014-го и вместила в себя два мэйджора в Катовице и Кёльне.
Virtus.pro (2014-2018)
Команда из Польши принесла «мишкам» победу на мэйджоре, ELEAGUE S1 и ряд других важных титулов. Вместе с тем pashaBiceps и партнёры на несколько сезонов стали главными звёздами CS:GO.
SK Gaming (2016-2017)
Успех бразильской команды на мировой арене стал для многих неожиданностью. Команда во главе с FalleN был непобедима, побеждая почти на всех крупных турнирах и взяв два мэйджора подряд.
Astralis (2017-...)
Доминация датчан растянулась на несколько сезонов, за которые device и компания выиграли четыре мэйджора и десятки других турниров. Самая успешная команда в истории остаётся в топе и сейчас.
Liquid (2018-...)
Все важные победы американского Counter-Strike последних лет связаны именно с этой командой. В списке достижений особенно выделяются четыре победы на Intel Grand Slam в 2019-м.
NAVI
Какой-то отдельный период или состав «рождённых побеждать» выделить слишком сложно. За исключением нескольких неудачных отрезков клуб с 2012 года стабильно держится в числе лучших команд мира.
Самые успешные составы в CS:GO
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