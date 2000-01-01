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Кого смотрят наши игроки в Dota 2
Кого смотрят наши игроки в Dota 2
Аналитики, комментаторы и про-игроки передают свои знания об игре на своих каналах.
NS
NS
Экс-капитан Virtus.pro Ярослав Кузнецов после завершения карьеры стал аналитиком, а недавно решил сосредоточиться на стримах. На эфирах он уделяет внимание механикам игры и разбирает матчи про-команд.
Daxak
Daxak
Один из лучших керри СНГ после серии неудач разочаровался в про-сцене и занялся стримингом. Теперь Никита передаёт опыт игры на первой позиции зрителям, подробно объясняя свои решения.
Stray228
Stray228
В лидеры по рейтингу MMR Олег не входит, но зато умеет развлечь зрителя. Сейчас самый популярный стример по Доте набрал уже почти 900 тысяч фолловеров.
ybicanoooobov
ybicanoooobov
Упор на развлекательный контент делает и Фёдор Юрченко. Зрители ценят его стримы за интерактив. Он часто предлагает подписчикам выбрать героя, а также общается с ними по ходу игры.
qSnake
qSnake
Александр тоже привык веселиться на низком рейтинге, радуя зрителей красивыми файтами и общением с чатом. При этом он часто рассказывает довольно важные игровые фишки и механики.
Cooman
Cooman
Опытный игрок сейчас выступает за HellRaisers, но успевает уделять время каналу на Twitch. Обычно на стриме он тренирует керри-героев в пабликах на высоком рейтинге.
XBOCT
XBOCT
Известный в прошлом игрок, чемпион The International и лучший керри в истории NAVI. Контент на его стримах развлекательный: паблики, кастомки и весёлые комментарии матчей.
TpaBoMaH
TpaBoMaH
Тимур известен как опытный игрок на Techies. Он провёл 2100 игр на этом персонаже и знает о нём всё. Эфиры проходят под девизом улучшения комьюнити, хотя хейтеры готовы с этим поспорить.
Sh4doweh
Sh4doweh
Когда-то про-игрок и тренер, а сейчас просто весёлый стример. Собирает большую аудиторию, комментируя матчи с участием своих друзей из NAVI и других команд. А также играет паблики на высоком уровне.
XaKoH
XaKoH
Один из первых, кто стал вести стримы по Доте в СНГ. Карьеру игрока давно закончил, но успел собрать коммьюнити, с которым теперь общается во время челленджей на низком рейтинге.
Bafik
Bafik
В свободное время комментатор Maincast общается со зрителями во время личных игр в пабах. Из стримов Алексея можно вынести много полезного, ведь у него достаточно высокий MMR.
iLTW
iLTW
Бывший керри OG и Virtus.pro сейчас без команды, но продолжает тренировки по 10-15 матчей в день. С недавнего времени стал вести трансляции на Twitch, которые пользуются спросом.
VeRsuta
VeRsuta
Конкурентов у известного комментатора становится всё больше, но многих зрителей до сих пор привлекает необычная атмосфера, пусть и приправленная не самым высоким скиллом.
Кого смотрят наши игроки в Dota 2
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