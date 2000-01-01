10 лучших прем-танков 8 уровня в World of Tanks
На них можно не только фармить, но и тащить «потные» катки.
Bourrasque (средний танк Франции)
Плюсы: большой разовый урон, барабан на 2 снаряда, приличная скорость полёта снарядов, маскировка и низкий силуэт. Минусы: низкое бронепробитие, долгое сведение, низкий запас прочности, плохие УВН.
M54 Renegade (тяжёлый танк США)
Плюсы: крепкая башня, комфортные УВН, большой ДПМ, хорошая подвижность, стабилизация и сведение. Минусы: большая командирская башня, отсутствие брони в бортах и корме.
CS-52 LIS (средний танк Польши)
Плюсы: урон в 320, перезарядка в 7 сек., хорошая подвижность, скорость и неплохие углы вертикальной наводки. Минусы: посредственное бронирование корпуса, небольшой запас прочности и большие габариты.
Progetto 46 (средний танк Италии)
Плюсы: запас прочности, мобильность, хорошая точность, стабилизация и быстрое сведение, система дозарядки барабана. Минусы: отсутствие брони, время дозарядки 1-го снаряда, частые повреждения модулей.
GSOR 1008 (ПТ Великобритании)
Плюсы: отличное бронирование башни, хорошая подвижность и УВН, мощное пробитие, барабан на 4 снаряда с разовым уроном в 320. Минусы: слабая броня корпуса, долгая перезарядка магазина, слабый обзор.
СУ-130ПМ (ПТ СССР)
Плюсы: высокий разовый урон в 520, хорошая маскировка, бронепробитие и мобильность, частично вращающаяся башня. Минусы: отсутствие брони, плохая стабилизация орудия и точность, долгая перезарядка.
Skorpion G (ПТ Германии)
Плюсы: разовый урон в 490, отличная пробиваемость и точность, хорошая динамика и максимальная скорость. Минусы: плохое склонение орудия, отсутствие брони, долгая перезарядка и большие габариты.
Panhard EBR 75 FL 10 (лёгкий танк Франции)
Плюсы: высокая динамика и манёвренность, небольшие габариты, отличная стабилизация и углы вертикальной наводки. Минусы: отсутствие брони, низкое бронепробитие, плохой обзор.
Т-44-100 (Р) (средний танк СССР)
Плюсы: отличное орудие, хорошая динамика и скорость, бортовые экраны, приемлемая точность, разброс и сведение. Минусы: бронепробитие, стабилизация, частые пожары и криты.
Somua SM (тяжёлый танк Франции)
Плюсы: барабан на 1500 урона, быстрое сведение, отличная стабилизация и УВН, неплохое бронепробитие, имеется броня. Минусы: слабая максимальная скорость, большой разброс, долгая перезарядка барабана.
10 лучших прем-танков 8 уровня в World of Tanks
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