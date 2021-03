Самые интересные игры марта 2021

In Rays of the Light — 17 марта (PC, PS4/5, Xbox One, Switch)

Ремейк игры 2012 от российского разработчика Сергея Носкова. В мире случилась война, и теперь вы бродите по заброшенной территории, разгадываете головоломки и пытаетесь въехать, что вообще происходит.