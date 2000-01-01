Самые интересные игры марта 2021
Гонки в грязи, хорроры и головоломки
Monster Jam Steel Titans 2 — 2 марта (PC, PS4, Xbox One, Switch)
Гонки на монстер-траках, в которых главная цель — трюки. Это не то чтобы симулятор, так что особой реалистичности не ждите. Зато весело!
Monster Energy Supercross — 11 марта (PC, PS4/5, Xbox One/SX, Stadia)
Ещё одни гонки в грязи, только на мотоциклах. Это официальная игра заездов Supercross, в которой вы можете стать звездой мотокросса.
In Rays of the Light — 17 марта (PC, PS4/5, Xbox One, Switch)
Ремейк игры 2012 от российского разработчика Сергея Носкова. В мире случилась война, и теперь вы бродите по заброшенной территории, разгадываете головоломки и пытаетесь въехать, что вообще происходит.
Arkham Horror: Mother's Embrace — 23 марта (PC, PS4, Xbox One, Switch)
Это адаптация настольной игры «Ужас Аркхэма», созданной по мотивам произведений Г. Ф. Лавкрафта. Известный профессор астраномии скончался, а вам теперь разбираться, что случилось.
Paradise Lost — 24 марта (PC, PS5, Xbox SX)
Альтернативная версия нашего мира, где Вторая мировая длилась 20 лет и дошла до ядерного оружия. В этой бродилке предстоит играть как раз в Кракове, пережившем ядерный удар. Два персонажа на выбор.
Evil Inside — 25 марта (PC, PS4/5, Xbox One/SX, Switch)
Ужастик с видом от первого лица о том, почему не нужно использовать доску духов и пытаться вызвать умерших родителей. Будете ходить по пустому дому и много бояться. Вдохновлено P.T.
Black Legend — 25 марта (PC, PS4/5, Xbox One/SX, Switch)
Пошаговая ролевая стратегия, в которой вам предстоит освободить зашуганный городок от культа альхимика Мефисто. Мечи, арбалеты и немного магии.
It Takes Two — 26 марта (PC, PS4/5, Xbox One/SX)
Вам предстоит сыграть за оживших тряпичных кукол, в которых превратились родители маленькой девочки. Вообще-то родители собирались развестись, но теперь придётся снова научиться действовать вместе.
Самые интересные игры марта 2021
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