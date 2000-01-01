5 самых простых в освоении персонажей в Mortal Kombat 11
Новичкам эти серьёзные парни непременно понравятся.
Скорпион
Эффективен как на средних, так и на ближних дистанциях. Его комбо просты, а благодаря телепорту вы сможете быстро перемещаться по карте и контролировать дистанцию.
Барака
Персонаж вольготно себя чувствует на ближних дистанциях. Его сокрушительные удары наносят большой урон и не требуют от игрока углублённых знаний.
Саб-Зиро
Может доставить немало проблем на любой дистанции и его легко освоить на базовом уровне. Персонаж может похвастаться хорошими атакующими миксами и сокрушительными ударами.
Лю Кан
За счёт простых, но эффективных ударов этот персонаж способен доставить немало неприятностей. Закидывайте противника фаерболами на расстоянии и проводите быстрые атаки на ближней дистанции.
Нуб-Сайбот
Как и Барака, наносит огромный урон на ближней дистанции. У него приличный набор быстрых комбо, освоить которые смогут даже начинающие игроки.
5 самых простых в освоении персонажей в Mortal Kombat 11
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