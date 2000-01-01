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Будущие фильмы и сериалы по играм
Будущие фильмы и сериалы по играм
Некоторые экранизации игровых франшиз увидят свет уже в 2021-м.
Mortal Kombat
Mortal Kombat
Перезапуск фильма 1995 года. Съёмки стартовали 15 сентября 2019 года в Южной Австралии и завершились 13 декабря. Фильм должен выйти 23 апреля 2021 года.
Uncharted
Uncharted
Постановкой фильма Uncharted с Томом Холландом в главной роли занимается Рубен Фляйшер, который известен по фильмам «Zомбилэнд» и «Веном». Релиз экранизации запланирован на 18 февраля 2022 года.
The Last of Us
The Last of Us
Работа над экранизацией The Last of Us начнётся 5 июля 2021 года, а завершится 8 июня 2022 года. Постановщиком первого эпизода выступит российский режиссёр Кантемир Балагов.
Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити
Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити
Релиз новой экранизации Resident Evil запланирован на 24 ноября 2021 года. Фильм основан на первых двух частях игры, а его режиссёром выступает Йоханнес Робертс.
Assassin's Creed
Assassin's Creed
В конце 2020 года онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал сериал по вселенной Assassin's Creed. О проекте практически ничего неизвестно, так как он находится на ранней стадии разработки.
The Division
The Division
Киноадаптацией игровой серии занимается Netflix. Режиссёром выступает Роусон Маршалл Тёрбер, известный по работе над фильмом «Небоскрёб», а главные роли исполнят Джейк Джилленхол и Джессика Честейн.
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
Экранизация игры, которая разошлась тиражом в 6,5 млн копий, была подтверждена в конце марта. Режиссёром выступит Чад Стахелски, снявший «Джона Уика».
Tomb Raider: Лара Крофт 2
Tomb Raider: Лара Крофт 2
Сиквел вышедшего в 2018-м фильма. Исполнившая роль Лары в первом фильме, актриса Алисия Викандер, будет присутствовать и в продолжении. Фильм должен был выйти в марте, но был перенесён.
Borderlands
Borderlands
Постановкой ленты занимается Элай Рот, известный по работе над фильмами «Хостел» и «Тайна дома с часами», а за сценарий отвечает Крэйг Мэйзин, один из создателей сериала «Чернобыль».
Minecraft
Minecraft
Фильм находится в разработке с 2014 года. Сначала его планировалось выпустить 24 мая 2019 года, но в итоге релиз был перенесён на 4 марта 2022 года.
Beyond Good & Evil
Beyond Good & Evil
Летом 2020 года Netflix объявил, что занимается адаптацией Beyond Good & Evil. Режиссёром является Роб Леттеррман, который работал над лентами: «Детектив Пикачу» и «Монстры против пришельцев».
Red Dead Redemption
Red Dead Redemption
Sony Pictures снимет фильм по мотивам игры Red Dead Redemption. Кинолента будет полнометражной. Это всё, что известно о предстоящем проекте, так анонс фильма состоялся только в конце марта 2021 года.
Cyberpunk Edgerunners
Cyberpunk Edgerunners
Действие аниме-сериала по одноимённой игре развернётся в уже знакомом игрокам Найт-Сити, но его история будет полностью самостоятельной. Выйдет в 2022-м.
Disco Elysium
Disco Elysium
Ролевая игра Disco Elysium получит сериальную экранизацию от создателей «Соника в кино». Создание сериала находится на ранней стадии, так что новостей о нём совсем немного.
Tom Clancy's Splinter Cell
Tom Clancy's Splinter Cell
Анимационный сериал о похождениях Сэма Фишера, который выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix. Занимается им сценарист франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад.
Kingdom Come: Deliverance
Kingdom Come: Deliverance
В октябре 2020 года стало известно, что по RPG Kingdom Come: Deliverance снимут фильм. Им займётся бывший исполнительный директор Netflix Эрик Бармак совместно с разработчиком игры.
Fallout
Fallout
Amazon и создатели «Мира Дикого Запада» снимают сериал по вселенной Fallout. Авторы пообещали не только сохранить «грубый тон» игры, но и привнести в телеадаптацию иронию и юмор.
Будущие фильмы и сериалы по играм
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